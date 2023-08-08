Співак, який нещодавно показав кадри з автівки, де заднє сидіння завалене рюкзаками й автоматами, поділився новим усміхненим селфі в бліндажі.
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Нові фото Віталія Козловського зі служби
Виконавець виставив світлини з бойових позицій і показав, як ховається у бліндажі разом із побратимами. На фото видно, що військові облаштували під землею укриття за допомогою брезенту й деревини.
Все по райдеру,
– іронічно зазначив Козловський.
Віталій Козловський в бліндажі / Скриншот з існтаграм-сторіс
З огляду на нове фото, можна зробити висновок, що в артиста відросла борода, яку він разом з побратимами нещодавно збрив.
Віталій Козловський на фронті / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про службу Козловського у ЗСУ: головне
- На початку літа артиста отримав мобілізаційну повістку. Відтак пройшов військово-лікарняну комісію та готувався до виклику у військову частину.
- Згодом співак вступив до бригади "Рубіж" Гвардії наступу. Так він офіційно став військовим. Разом з Віталієм у взводі 14 осіб із різних куточків України.
- Артист публікував фото та відео з підготовки на полігоні, показував умови, у яких жив, розповідав про графік навчань та свої враження. Він не приховував фізичну й моральну втому. І вже 15 липня повідомив, що завершив бойову підготовку.
- Пізніше Віталій Козловський склав військову присягу.