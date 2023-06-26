Ми вже раніше розповідали, що артист вступив до бригади нацгвардії "Рубіж", яка входить до складу Гвардії наступу.
Це цікаво Я ревнивий, – Даніель Салем розлучається з дружиною після 17 років шлюбу
Новий образ Віталія Козловського
Співак опублікував відео в перукарському пеньюарі на тлі лісу. У короткому відеоролику видно, як інші військові допомогли змінити імідж Віталію, збривши йому бороду.
У бойової підготовки свої правила та порядки, яких необхідно дотримуватись,
– зазначив під відео виконавець.
Реакція мережі
Підписники артиста підтримали зміни в зовнішності співака. Деякі з коментаторів навіть порівняли зовнішній вигляд Віталія Козловського з Володимиром Зеленським та Олексієм Арестовичем:
- "У вас дуже гарна зовнішність без бороди. Молодо виглядаєте";
- "Я тебе люблю і з бородою, і без бороди. Як людину, що робить мужні вчинки. Як артиста, що віддає себе всього в піснях";
- "Схожий тепер на Арестовича";
- "Нагадуєте Володимира Зеленського";
- "Ти як хлопчик став";
- "Мінус двадцять років";
- "У вас дуже гарна зовнішність без бороди. Молодо виглядаєте".