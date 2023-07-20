Український співак Віталій Козловський завершив бойову підготовку минулого тижня. Тепер він склав присягу та показав, як усе було.
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Віталій Козловський склав військову присягу
У ролику видно Віталія Козловського та його побратимів. Кожен підходив за командою до командира та урочисто складав присягу на вірність українському народові.
Військову присягу – склав. Присягаю ніколи не зрадити українському народові,
– написав Віталій Козловський.
Церемонія завершилась молитвою, окропленням свяченою водою та теплими побажаннями від капеланів.
Віталій Козловський склав присягу: відео
Надалі, згідно з правилами мобілізації, Віталія Козловського та його побратимів чекає розподіл по конкретних посадах та військових частинах.
Коротко про мобілізацію Віталія Козловського
- 13 червня Віталій Козловський отримав повістку та показав фото у військкоматі. Світлину не всі сприйняли за правду, тому в артиста уточнили, що ця повістка – мобілізаційна.
- Пізніше стало відомо, що Віталій Козловський вступив до лав бригади Національної гвардії "Рубіж", що входить до складу Гвардії наступу.
- Віталій Козловський показував фото та відео з підготовки на полігоні, показував умови, у яких жив, розповідав про графік навчань та свої враження. Він не приховував фізичну й моральну втому. 15 липня артист повідомив, що завершив бойову підготовку.