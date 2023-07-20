Український співак Віталій Козловський завершив бойову підготовку минулого тижня. Тепер він склав присягу та показав, як усе було.

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Віталій Козловський склав військову присягу

У ролику видно Віталія Козловського та його побратимів. Кожен підходив за командою до командира та урочисто складав присягу на вірність українському народові.

Військову присягу – склав. Присягаю ніколи не зрадити українському народові,

– написав Віталій Козловський.

Церемонія завершилась молитвою, окропленням свяченою водою та теплими побажаннями від капеланів.

Віталій Козловський склав присягу: відео

Надалі, згідно з правилами мобілізації, Віталія Козловського та його побратимів чекає розподіл по конкретних посадах та військових частинах.

Коротко про мобілізацію Віталія Козловського