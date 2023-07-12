Козловський час від часу ділиться у соцмережі кадрами з навчань. Тепер 38-річний артист показав у Інстаграм-сторіс свій "польовий" дім.
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Музикант опублікував короткий ролик, на якому можна побачити, в яких умовах він живе. Зокрема, Козловський сидів у великий намет з ліжками та устеленою піддонами підлогою.
Віталій Козловський на навчаннях / Скриншот з його інстаграм-сторіс
Цікаво, що у наметовому таборі разом з військовими живе багато котиків, які створюють відчуття затишку навіть у польових умовах. Так, на кадрах можна побачити трьох "бойових" кошенят, які оточили Козловського.
Котики в наметі мобілізованого Козловського / Скриншот з його інстаграм-сторіс
Де зараз Віталій Козловський: головно
- 13 червня Козловський повідомив, що отримав повістку. Через тиждень після мобілізації він показався у формі та зі зброєю.
- Відтоді артист офіційно став військовим та вступив до бригади Національної гвардії України "Рубіж", що належить до Гвардії наступу.
- Поки артист-нацгвардієць перебуває на навчаннях, тому показує фанам кадри з полігону. Він вивчає бойову зброю, навчається стрільби, копає й маскує окопи, опановує першу медичну допомогу.
- Козловський досі проходить військовий вишкіл. Минуло вже два тижні бойової підготовки. Раніше Віталій розповів шанувальникам про перші відчуття та труднощі у службі.