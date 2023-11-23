Козловський показав побратимів, з якими нещодавно ледь не загинув: фото захисників з фронту

Український співак, а зараз і військовослужбовець, Віталій Козловський опублікував світлину з побратимами, з якими ледь не загинув від ворожих обстрілів.

Днями Віталій розповідав про страшний випадок, який трапився з ним та чотирма побратимами на фронті. Їм дивом вдалося вижити після понад двогодинного обстрілу росіянами їхніх позицій.

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Козловський поширив фото з побратимами

Артист наголосив, що важливо пам'ятати про війну кожного дня й не думати, що вона далеко. Також Віталій підкреслив, що військові – "не статистика".

Кожен з них – людина. Окремий всесвіт з мрій, досвіду, намірів, переживань. Ця людина жила своїм життям, мала плани, родину, свою справу – і усім цим пожертвувала заради нашого світлого завтра,

– зазначив чоловік.

За словами Козловського, кожному військовому набагато легше боротися, якщо він відчуває віру та підтримку. Тож артист ще раз відзначив, наскільки велике значення має міцний тил і допомога цивільних.

Найкраще, що можна зробити – підтримувати, допомагати, донатити, вірити. Найгірше і найстрашніше – проявити зневагу, забути або бути байдужим до захисників. Це те, чого сьогодні не можна ані виправдати, ані пробачити,

– додав співак.

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