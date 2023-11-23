На днях Виталий рассказывал о страшном случае, который случился с ним и четырьмя собратьями на фронте. Им чудом удалось выжить после более чем двухчасового обстрела россиянами их позиций.
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Козловский распространил фото с собратьями
Артист подчеркнул, что важно помнить о войне каждый день и не думать, что она далеко. Также Виталий подчеркнул, что военные – "не статистика".
Каждый из них – человек. Отдельная вселенная из мечт, опыта, намерений, переживаний. Этот человек жил своей жизнью, имел планы, семью, свое дело – и всем этим пожертвовал ради нашего светлого завтра,
– отметил мужчина.
По словам Козловского, каждому военнослужащему гораздо легче бороться, если он испытывает веру и поддержку. Так что артист еще раз отметил, насколько большое значение имеет крепкий тыл и помощь гражданских.
Лучшее, что можно сделать – поддерживать, помогать, донатить, верить. Хуже всего и самое страшное – проявить пренебрежение, забыть или быть равнодушным к защитникам. Это то, чего сегодня нельзя ни оправдать, ни простить,
– добавил певец.
Виталий Козловский стал военнослужащим
- В начале лета артист получил повестку. Певец опубликовал фото, на котором видно, что он заполняет документы в военкомате. Впоследствии стало известно, что Виталий вошел в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубеж".
- В июле мужчина завершил подготовку и официально принял военную присягу. Виталий распространил видео церемонии перед разделением на фронт.
- В августе Козловский впервые попал во вражеский обстрел. Впоследствии мужчина распространил соответствующее фото в блиндаже. Он поблагодарил людей, которые молятся за него.
- На днях стало известно, певец чуть не погиб на фронте еще с четырьмя собратьями. Они попали под мощный обстрел россиян, который длился более двух часов. Когда все закончилось, военные увидели полностью выжженный лес и мышей, лежавших контуженными. Это стало толчком к написанию нового трека "Вокруг", который артист написал за 1 ночь.