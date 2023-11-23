На днях Виталий рассказывал о страшном случае, который случился с ним и четырьмя собратьями на фронте. Им чудом удалось выжить после более чем двухчасового обстрела россиянами их позиций.

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Козловский распространил фото с собратьями

Артист подчеркнул, что важно помнить о войне каждый день и не думать, что она далеко. Также Виталий подчеркнул, что военные – "не статистика".

Каждый из них – человек. Отдельная вселенная из мечт, опыта, намерений, переживаний. Этот человек жил своей жизнью, имел планы, семью, свое дело – и всем этим пожертвовал ради нашего светлого завтра,

– отметил мужчина.

По словам Козловского, каждому военнослужащему гораздо легче бороться, если он испытывает веру и поддержку. Так что артист еще раз отметил, насколько большое значение имеет крепкий тыл и помощь гражданских.

Лучшее, что можно сделать – поддерживать, помогать, донатить, верить. Хуже всего и самое страшное – проявить пренебрежение, забыть или быть равнодушным к защитникам. Это то, чего сегодня нельзя ни оправдать, ни простить,

– добавил певец.

Виталий Козловский стал военнослужащим