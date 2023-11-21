Відомо, що цього року артист отримав повістку та вступив до однієї з військових частин. Тепер чоловік вже кілька місяців перебуває на фронті.
Ого Російські ЗМІ повідомляють про загибель Віталія Козловського: реакція артиста
Козловський розповів про страшний випадок на війні
Співак поділився, що це трапилося однієї ночі, коли вони з чотирма побратимами перебували в бліндажі. Тоді росіяни якраз обстрілювали їхні позиції.
Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалась на голову. Хтось молився, хтось закурив, хтось писав смс своїм,
– зазначив артист.
Віталій розповів, що їм пощастило вижити й зустріти ранок. Вже на другий день вони побачили повністю випалений ліс.
Миші, які до цього бігали до нас щоночі, валяються на землі контужені. Найближча вирва від снаряда – в 7 метрах від нашого бліндажа. Але найголовніше – усі живі. І навіть віднаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди,
– зізналась зірка.
Коли повернувся до Києва, співак написав трек на основі цього досвіду. За словами Віталія, нову пісню "Навкруги" він створив за 1 ніч.
Я присвячую її побратимам, разом з якими ми відчули смерть дуже близько,
– додав Козловський.
Що відомо про військову службу Козловського
- У червні співак отримав мобілізаційну повістку. Артист поширив світлину, на якій видно, що він заповнює документи у військкоматі. Козловський пройшов військово-лікарняну комісію та чекав до виклику до військової частини.
- З'ясувалося, що Віталій увійшов до бригади Національної гвардії України "Рубіж". Вона підпорядковується Гвардії наступу. Згодом Козловський поділився, як проходить його навчання на полігоні. Чоловік зізнався, що перші дні бойової підготовки були досить складними.
- У липні артист завершив навчання та офіційно склав військову присягу. Він опублікував відео церемонії перед розподілом на фронт.
- У серпні Козловський з побратимами вперше потрапив під ворожий обстріл. Співак поширив відповідне фото у бліндажі.
- У вересні Віталій пройшов посвяту в артилеристи. Спочатку військові дали йому понюхати гільзу після пострілу, а тоді помастили обличчя порохом. Після того побратими вдарили Козловського гільзою по сідницях.
- У жовтні артист зізнався, що покидає бригаду "Рубіж" та переходить в іншу військову частину. Однак, куди саме, він не сказав.
- Нещодавно подруга Віталія Козловського Аліна Шаманська повідомляла, що одного разу співак ледь не загинув на війні. Вона додала, що артист "справді воює та ризикує життям на фронті".