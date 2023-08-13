Співак та захисник Віталій Козловський несе службу у бригаді Нацгвардії "Рубіж". Він часто ділиться з шанувальниками своїми військовими буднями.

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Віталій Козловський показав кадри з фронту

Музикант опублікував нове відео з передової. Він показав себе схвильованого в авто під час поїздки.

За останній час я пережив великий (м'яко кажучи) спектр емоцій… Дякую Богу, що ми живі,

– висловився Віталій Козловський.

Співак не повідомив, що саме трапилося, але налякав мережу. Ймовірно, він з побратимами міг потрапити під обстріл. Наступним Віталій опублікував фото у бліндажі.

"Дякую вам, дорогі люди, за ваші молитви", – написав захисник.



Нові кадри від Козловського / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше Віталій Козловський зізнавався, що не мріяв про життя на фронті. Він додавав, що дуже засумував за виступами на сцені. Та зараз артист "не може по-іншому".

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