Так, нещодавно співак показав, в яких умовах живе з побратимами. Втім, днями російські пропагандисти почали публікувати інформацію про загибель артиста. Відповідь від виконавця не змусила себе довго чекати.

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Наші кінчені сусіди мене вже встигли поховати. Але я живий, зі мною все гаразд і я вдячний усім, хто хвилювався,

– поділився співак.

До того ж він наголосив, що зараз такі часи, коли інформацію потрібно дуже ретельно перевіряти. Особливо, під час перегляду контенту з неофіційних джерел.

"Якщо вороги маніпулюють смертями живих і в хід ідуть такі дешеві методи – отже, напевно, справи у них дуже кепські", – додав Віталій.

Водночас військовий наголосив, що зараз українцям дуже важливо підтримувати військових морально та продовжувати донатити.



Віталій Козловський відреагував на заяви росіян про його смерть / Скриншот з інстаграм-сторіс

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