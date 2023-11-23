Днями Віталій розповідав про страшний випадок, який трапився з ним та чотирма побратимами на фронті. Їм дивом вдалося вижити після понад двогодинного обстрілу росіянами їхніх позицій.
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Козловський поширив фото з побратимами
Артист наголосив, що важливо пам'ятати про війну кожного дня й не думати, що вона далеко. Також Віталій підкреслив, що військові – "не статистика".
Кожен з них – людина. Окремий всесвіт з мрій, досвіду, намірів, переживань. Ця людина жила своїм життям, мала плани, родину, свою справу – і усім цим пожертвувала заради нашого світлого завтра,
– зазначив чоловік.
За словами Козловського, кожному військовому набагато легше боротися, якщо він відчуває віру та підтримку. Тож артист ще раз відзначив, наскільки велике значення має міцний тил і допомога цивільних.
Найкраще, що можна зробити – підтримувати, допомагати, донатити, вірити. Найгірше і найстрашніше – проявити зневагу, забути або бути байдужим до захисників. Це те, чого сьогодні не можна ані виправдати, ані пробачити,
– додав співак.
Віталій Козловський став військовослужбовцем
- На початку літа артист отримав повістку. Співак опублікував фото, на якому видно, що він заповнює документи у військкоматі. Згодом стало відомо, що Віталій увійшов до бригади Національної гвардії України "Рубіж".
- У липні чоловік завершив підготовку та офіційно склав військову присягу. Віталій поширив відео церемонії перед розподілом на фронт.
- У серпні Козловський вперше потрапив під ворожий обстріл. Згодом чоловік поширив відповідне фото у бліндажі. Він подякував людям, що моляться за нього.
- Днями стало відомо, співак ледь не загинув на фронті ще з чотирма побратимами. Вони потрапили під потужний обстріл росіян, який тривав більше, ніж дві години. Коли все закінчилося, військові побачили повністю випалений ліс і мишей, які лежали контуженими. Це стало поштовхом до написання нового треку "Навкруги", який артист написав за 1 ніч.