Віталій Козловський ледь не загинув на фронті: "Позиції крили снарядами"

Український співак Віталій Козловський поділився, як одного разу мало не втратив життя на війні, яку Росія розпочала проти України.

Відомо, що цього року артист отримав повістку та вступив до однієї з військових частин. Тепер чоловік вже кілька місяців перебуває на фронті.

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Козловський розповів про страшний випадок на війні

Співак поділився, що це трапилося однієї ночі, коли вони з чотирма побратимами перебували в бліндажі. Тоді росіяни якраз обстрілювали їхні позиції.

Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалась на голову. Хтось молився, хтось закурив, хтось писав смс своїм,

– зазначив артист.

Віталій розповів, що їм пощастило вижити й зустріти ранок. Вже на другий день вони побачили повністю випалений ліс.

Миші, які до цього бігали до нас щоночі, валяються на землі контужені. Найближча вирва від снаряда – в 7 метрах від нашого бліндажа. Але найголовніше – усі живі. І навіть віднаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди,

– зізналась зірка.

Коли повернувся до Києва, співак написав трек на основі цього досвіду. За словами Віталія, нову пісню "Навкруги" він створив за 1 ніч.

Я присвячую її побратимам, разом з якими ми відчули смерть дуже близько,

– додав Козловський.

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