Хоча зараз Віталій перевівся в інший підрозділ, однак кілька місяців він вже перебував на передовій, де разом з іншими військовими виконував бойові завдання.

До теми Поки не повертається на сцену: стало відомо, куди Віталій Козловський пішов із Нацгвардії

Подруга Козловського розповіла про його службу

Аліна Шаманська розповіла, що артист показував їй відео, яке не можна бачити широкій аудиторії. Також блогерка підтвердила, що Козловський справді воює та ризикує життям на фронті.

Я бачила, як він стріляє. Він сидить в окопах, потрапляв під обстріл, після якого ледь не загинув. Він прощався з життям і думав, що це його останній день,

– сказала Шаманська про Козловського.

За словами Шаманської, побратими Віталія були впевнені, що він пройде навчання, а потім буде сидіти у якійсь військовій частині, але точно не воюватиме.

Командир, увесь батальйон, підходили до нього, тиснули руку та казали: "Ми не думали, що ти справді воюватимеш. Думали, що пройдеш навчання і все".

Аліна Шаманська про службу Козловського: дивіться відео онлайн

Віталій Козловський та його служба на фронті