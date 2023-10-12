Через це Віталій Козловський приїхав до Києва. Про це артист повідомив у соцмережі.

Цікаво Кондратюк забирає військову зарплатню Козловського: співак вперше висловився про це

Козловського за наказом перевели в іншу військову частину. Щоправда співак не зізнався, куди саме переходить.

Зараз приїхав до Києва… Не знаю, на скільки часу, але можливостей допомагати хлопцям буде більше. Переможемо,

– написав Віталій.



Віталій Козловський / Фото з його інстаграму

Довідка! На початку літа цього року артисту вручили повістку та мобілізували в ЗСУ. Тоді він вступив до бригади "Рубіж". У липні Козловський склав військову присягу, а ще за два тижні відправився на передову.

Віталій Козловський в ЗСУ: останні новини