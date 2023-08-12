З'ясувалось, що це маленькі мишки. Співак часто виходить на зв'язок з фанами. Відтак минулого разу він показав фото з війська та зізнався, що дуже сумує за сценою.

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Як Віталій Козловський живе на фронті

Артист показав відео, де видно, що захисники облаштували під землею укриття за допомогою брезенту й деревини. Там можна побачити воду, військову форму та інші речі захисників. До того ж на вході в бліндаж бригади Козловського живе маленька польова миша.

Живемо в бліндажі з маленькими сусідами,

– зазначив співак.



Віталій Козловський показав в яких умовах живе у війську / Скриншот з інстаграм-сторіс

Окрім цього, виконавець показав своє взуття після виконання військових завдань. Берци помітно промокли та вимазалися в болоті.



Взуття Віталія Козловського з фронту / Скриншот з інстаграм-сторіс

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