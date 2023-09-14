Після численних скандалів про російські треки на концертах та зв'язки з росіянами в організації, Сергій Бабкін випустив новий трек. Пісня під назвою "Зрада" вже обговорюється в мережі.

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Сергій Бабкін випустив "Зраду"

На обкладинці пісні зображений сам Сергій Бабкін, увесь розписаний словом "зрада". У самій емоційній пісні музикант висміяв українців, які критикують інших та начебто звинувачують кожного у зраді. Судячи зі слів треку, Сергію не подобається хейт через російську мову, перегляд ворожого контенту. Він намагається прикритися військовими у рядку: "бійцям на передку байдуже – треба "или надо"".

Також Сергій Бабкін співає про те, що зрада – "коли виїхав з країни грати концерти". Та зазначимо, що українці критикують артиста не за це – гроші на концертах за кордоном збирає чимало гуртів й виконавців – "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Друга Ріка" й багато інших. Тоді як Сергій у процесі організації своїх заходів співпрацює з росіянами.

На думку Бабкіна, постійні звинувачення виснажують українське суспільство та перетворює його на "стадо". Хоча на думку мережі, це маніпуляція та спосіб виправдати свої "промахи".

А чи не зазираємо таким чином у темряву? Чи не надто забагато сил іде заради зради? Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?

– співає артист.

Далі Сергій Бабкін наводить рядки, в яких називає ті речі, які вважає зрадою насправді.

"Коли тобі чхати на маму і тата. Коли вчиш своїх дітей пишатися матом. Коли мовчиш, хоча є що сказати. Коли можеш болем та жалістю грати. Коли кладеш собі в кишеню донати. Коли нехтуєш подвигами побратимів. Коли наповнюєш серця людей негативом. Коли втратив у людях надію та віру. Коли війна стала зручніше за мир", – перелічує артист.

Сергій Бабкін – "Зрада": слухати пісню онлайн

У мережі обговорюють емоційний трек артиста. Чимало слухачів критикують Сергія Бабкіна та звинувачують його у маніпуляціях, порівнюють з Потапом і дорікають у тому, що співак не може визнати своїх помилок.

"Сергію, феноменальний ривок. Наздогнали Олега Віника, можливо навіть перегнали. Перевершили себе і всі свої обійми на фото та співпрацю з росіянами";

"Колись випадок Бабкіна будуть вивчати у підручниках з маркетингу та піару. У параграфі "Як закопувати себе після того, як вже кільканадцять разів обіср*вся"";

"Виправдання низького рівня освіченості. Це важко назвати творчістю, одні маніпуляції";

"Дякуємо за гідний контент! Нарешті з'явилося щось гірше пісні "Волонтер" Потапа";

"Та вже б записували російською, не морочилися б так, українською складати віршик. Це ж для росіян пісня. Вони зараз з задоволенням розтягнуть її на цитати. Зрада – це ви, Сергій";

"Вишиванку в хаті можна і не мати, а от розум в голові мати треба. Це стосується автора пісні".

Чимало шанувальників підтримало Сергія Бабкіна. Вони поширюють його трек у соцмережах та захоплюються текстом.

"Дуже потужні висловлювання";

"Пісня, від якої моторошно, мурашки по тілі, бо вона про божевільну правду, яку ми бачимо сьогодні. Люди заплуталися. Та ще й усюди та у всьому шукають зраду";

"Бажаю, щоб у нашій країні всі були такі "зрадники", як Бабкін. Тоді ми швидко виграємо війну. Точніше, тоді війна б і не почалась".

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