Артист опубликовал инстаграмм-сторис, снятый прямо на танке с собратьями. Ранее Козловский также делился с поклонниками, как готовит обед посреди лесопосадки.
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Виталий Козловский показался на фронте
Украинский певец и недавно военный таким образом решил поздравить поклонников с Днем танковых войск Украины, который празднуют 14 сентября.
Сначала Козловский снял грунтовую дорогу, где был виден только танк, однако потом перевел камеру на себя. В коротком ролике было видно, что защитник одет в военную форму – футболку и штаны цвета-хаки. Кроме того, у него были черные очки.
Виталий Козловский вступил в ВСУ: что известно
- В июне певец сообщил, что его мобилизовали. Сначала он прошел обучения, а потом принял присягу и уехал на фронт. Козловский служит в штурмовой бригаде "Рубеж".
- 1 августа Виталий показался в авто – в пути на фронт. В течение нескольких недель он иногда выходил на связь и показывал реалии жизни военных. маленькими соседями – полевыми мышами.
- Артист признавался, что скучает по творчеству и сцене. Но отметил, что иначе он сейчас не может, ведь в его стране война.
- Недавно Виталий Козловский посетил Краматорск и показал железнодорожный вокзал. Речь идет о том месте, куда 8 апреля 2022 прилетела российская "Точка-У". Она убила более 60 человек.