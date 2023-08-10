Український співак Віталій Козловський часто виходить на зв'язок з фанами. Цього разу він знову поділився новим фото у війську.

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Нове фото Віталія Козловського

Віталій Козловський показав новий кадр з фронту. На знімку він сидить у лісовій посадці зі змокрілим волоссям та сигаретою в руці.

У підписі до фото артист поділився, що на фронті засумував за сценою. Та зараз він не може робити інакше.

Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні по іншому не можу. Хоча, дуже сумую за своїми та за сценою,

– написав Козловський.



Віталій Козловський / Фото з інстаграму артиста

У коментарях позицією Віталія захопилися зіркові колеги. Вони підтримують його та просять берегти себе.

Оля Полякова: "Боже, Віталік! Я в шоці! Бережи себе друже! Обов'язково вцілій!!! Пишаюся, молюся! Будуть концерти! Ще і які! Люблю";

Оля Цибульська: "Бережи себе і дякую";

Ольга Сумська: "Наш захисник. Наша гордість".

Віталій Козловський у війську

У червні музиканта мобілізували, а вже в липні він завершив бойову підготовку. Віталій Козловський вступив до однієї з бригад Гвардії наступу – бригади Національної гвардії "Рубіж".

20 липня Віталій Козловський склав військову присягу, а вже через два тижні показався з сумками в авто – у дорозі до лінії фронту.