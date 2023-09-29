"Рум-тур" по бліндажу: Віталій Козловський показав, у яких умовах живе з побратимами на фронті
Джерело:Віталій Козловський
Український співак Віталій Козловський вже кілька місяців боронить Україну на передовій. Тепер музикант провів чесний "рум-тур" та показав, у яких умовах живе разом з побратимами.
Співак зізнався, що відео знімав для своїх рідних, проте вирішив поділитися ним з шанувальниками. Нещодавно Віталій Козловський також показував, як з побратимами готував обід у посадці.
Не пропустіть На тлі знищеної техніки: Віталій Козловський поділився новими фото з передової
Козловський провів "рум-тур" по бліндажу
Захисник опублікував нове відео, в якому показав, де вони із товаришами по службі сплять та зберігають їжу.
Videoщоденник з особистого. 6:10 ранку. Румтур або екскурсія в бліндажі та трохи мене в моменті. Це відео знімав для рідних, але вирішив показати його вам, щоб бачили справжні умови життя,
– написав Козловський.
Віталій показав ці кадри, щоб люди не забували, якою ціною дається перемога, та постійно донатили.
"Ранок все-таки був не такий вже і спокійний, але в порівнянні… А те, що довелося пережити згодом тієї ж ночі, перевернуло мою свідомість" – заінтригував музикант.
Також Козловський розповів, що у нього проявилася алергія на одну з рослин, яка росте в цих місцевостях.
Зіркові колеги та шанувальники написали, що пишають Козловський. У коментарях вони подякували йому та побажали сил і здоров'я:
- "Умови – це жах! Тримайся! Дякую тобі!"
- "Ти такий молодець! Гордість бере! Сил та здоровʼя тобі! Бережи тебе, боже".
- "Віталію, дякую вам! Тримайтеся! Ваш позитив дає нам надію, що все буде добре! Дякую за відео!"
- "Ви зберігаєте позитив в таких складних умовах! Нехай якнайшвидше закінчиться цей жах, і ви повернетесь на сцену і будете радувати нас новими піснями!"
- "Віталій, ти герой! Не втік, не відкупився! Шана та повага".
- "Не можу повірити, що це реальність. Бережи вас, боже!"
Віталій Козловський на фронті: коротко
- На початку літа артист отримав повістку. Згодом він вступив до бригади "Рубіж" Гвардії наступу. Відомо, що разом з Віталієм у взводі служить ще 14 осіб із різних куточків України.
- 15 липня артист завершив бойову підготовку, а за 5 днів Козловський склав військову присягу й через два тижні показався з сумками в авто – у дорозі до лінії фронту.
- Кілька тижнів тому артист опублікував відео, яке зняв просто на танку з побратимами. У ролику Віталій одягнений у військову форму – футболку та штани кольору-хакі.
- А днями артиста посвятили в артилеристи. Козловський опублікував відео, де видно, як він вистрілив з артилерії. Після цього співак пройшов особливу посвяту.