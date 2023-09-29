Співак зізнався, що відео знімав для своїх рідних, проте вирішив поділитися ним з шанувальниками. Нещодавно Віталій Козловський також показував, як з побратимами готував обід у посадці.

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Козловський провів "рум-тур" по бліндажу

Захисник опублікував нове відео, в якому показав, де вони із товаришами по службі сплять та зберігають їжу.

Videoщоденник з особистого. 6:10 ранку. Румтур або екскурсія в бліндажі та трохи мене в моменті. Це відео знімав для рідних, але вирішив показати його вам, щоб бачили справжні умови життя,

– написав Козловський.

Віталій показав ці кадри, щоб люди не забували, якою ціною дається перемога, та постійно донатили.

"Ранок все-таки був не такий вже і спокійний, але в порівнянні… А те, що довелося пережити згодом тієї ж ночі, перевернуло мою свідомість" – заінтригував музикант.

Також Козловський розповів, що у нього проявилася алергія на одну з рослин, яка росте в цих місцевостях.

Зіркові колеги та шанувальники написали, що пишають Козловський. У коментарях вони подякували йому та побажали сил і здоров'я:

"Умови – це жах! Тримайся! Дякую тобі!"

"Ти такий молодець! Гордість бере! Сил та здоровʼя тобі! Бережи тебе, боже".

"Віталію, дякую вам! Тримайтеся! Ваш позитив дає нам надію, що все буде добре! Дякую за відео!"

"Ви зберігаєте позитив в таких складних умовах! Нехай якнайшвидше закінчиться цей жах, і ви повернетесь на сцену і будете радувати нас новими піснями!"

"Віталій, ти герой! Не втік, не відкупився! Шана та повага".

"Не можу повірити, що це реальність. Бережи вас, боже!"

Віталій Козловський на фронті: коротко