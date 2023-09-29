Певец признался, что видео снимал для своих родных, однако решил поделиться им с поклонниками. Недавно Виталий Козловский также показывал, как с собратьями готовил обед в посадке.

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Козловский провел "рум-тур" по блиндажу

Защитник опубликовал новое видео, где показал, где они с сослуживцами спят и хранят еду.

Videoдневник из личного. 6:10 утра. Румтур или экскурсия в блиндаже и немного меня в данный момент. Это видео снимал для родных, но решил показать его вам, чтобы видели настоящие условия жизни,

– написал Козловский.

Виталий показал эти кадры, чтобы люди не забывали, какой ценой дается победа, и постоянно донатили.

"Утро все-таки было не такое уж и спокойное, но в сравнении… А то, что пришлось пережить впоследствии той же ночью, перевернуло мое сознание" – заинтриговал музыкант.

Также Козловский рассказал, что у него проявилась аллергия на одно из растений, произрастающее в этих местностях.

Звездные коллеги и поклонники написали, что пишет Козловский. В комментариях они поблагодарили его и пожелали сил и здоровья:

"Условия – это ужас! Держись! Спасибо тебе!"

"Ты такой молодец! Гордость берет! Сил и здоровье тебе! Береги тебя, боже".

"Виталия, спасибо вам! Держитесь! Ваш позитив дает нам надежду, что все будет хорошо! Спасибо за видео!"

"Вы сохраняете позитив в таких сложных условиях! Пусть быстрее закончится этот ужас, и вы вернетесь на сцену и будете радовать нас новыми песнями!"

"Виталий, ты герой! Не убежал, не откупился! Почет и уважение".

"Не могу поверить, что это реальность. Береги вас, боже!"

Виталий Козловский на фронте: коротко