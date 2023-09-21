Ці знімки він поширив у своїх інстаграм-сторіс. Також нещодавно Козловський зворушив шанувальників фото, як у військовій формі бавився з песиком.

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Віталій Козловський показав нові фото з фронту

Співак опублікував світлини у військовій формі на тлі спалених автівок. У такий спосіб він вирішив нагадати фанам про себе й наголосив, щоб вони не забували усміхатися. Крім того, одне з фото Віталій зробив в іншій локації. Він сфотографувався поблизу вольєрів зі собаками.

Залишу це фото тут, щоб ви згадали про мене. Попри все, не забувайте усміхатись,

– зазначив артист.

Віталій Козловський показався на тлі знищеної техніки / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Віталій Козловський у війську: що відомо