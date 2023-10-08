"Це одночасно добре і погано": Козловський показав нове відео з побратимами на передовій
Джерело:Віталій Козловський
Мобілізований Віталій Козловський потішив шанувальників новим відео. У ролику співак заявив, що є одна річ на фронті, яка робить одночасно добре і погано для бійців ЗСУ.
Козловський показав кадри під час дощу на передовій. Попри те, що він з побратимами повністю змок, співак зізнався, що давно хотів такої погоди.
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Виявляється, дощ на передовій – це одночасно добре та погано для військових.
Козловський пояснив, що з одного боку – усе сире, у багні і бліндаж заливає, а з іншого боку – це можливість безпечно виїхати з позицій і вивезти техніку.
У дощ ворог не піднімає свої безпілотники і можна їхати у відносній безпеці. На відео ми сміємося і жартуємо, бо до того я сказав, що буду піснями викликати дощ. Як бачите, подіяло,
– пожартував співак.
Він додав, що поважає та любить своїх побратимів.
Віталій Козловський показує будні на передовій
- На початку літа артиста мобілізували – він вступив до бригади "Рубіж". У липня Козловський склав військову присягу й вже за два тижні відправився на передову. Кілька тижнів тому Віталій опублікував відео, яке зняв на танку з побратимами.
- Після цього Козловського посвятили в артилеристи. Співак поділився кадрами, як він вистрілив з артилерії. Після цього Віталій пройшов особливу посвяту.
- Нещодавно музикант провів чесний "рум-тур" та показав, у яких умовах живе на фронті. А днями Віталій записав відео у покинутій школі поблизу лінії зіткнення. Там у класі так і залишився напис "23 лютого", зроблений напередодні вторгнення.