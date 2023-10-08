Козловский показал кадры в дождь на передовой. Несмотря на то, что он с собратьями полностью промок, певец признался, что давно хотел такой погоды.

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Оказывается, дождь на передовой – это одновременно хорошо и плохо для военных.

Козловский объяснил, что с одной стороны – все сырое, в грязи и блиндаж заливает, а с другой – это возможность безопасно выехать с позиций и вывезти технику.

В дождь враг не поднимает своих беспилотников и можно ехать в относительной безопасности. На видео мы смеемся и шутим, потому что до того я сказал, что буду песнями вызывать дождь. Как видите, подействовало,

– пошутил певец.

Он добавил, что уважает и любит своих собратьев.

Виталий Козловский показывает будни на передовой