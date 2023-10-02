У ролику Козловський привітав військових з Днем захисника і захисниці України. Він попросив українців подякувати військовим донатом.

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Козловський показав кадри зі зруйнованої школи

Віталій Козловський зараз перебуває на фронті, де захищає Україну від окупантів. Артист записував привітання до побратимів у покинутій школі, яка була знищена росіянами.

Підписників розчулили ці кадри, адже за спиною Козловського вони помітили напис на дошці – там так і залишилося "23 лютого". Наступного дня діти до школи вже не прийшли, бо Росія розпочала повномасштабне вторгнення.



Віталій Козловський у зруйнованій школі / Фото з його інстаграм-сторіс

Віталій Козловський показує будні на передовій