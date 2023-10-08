Козловський показав кадри під час дощу на передовій. Попри те, що він з побратимами повністю змок, співак зізнався, що давно хотів такої погоди.

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Виявляється, дощ на передовій – це одночасно добре та погано для військових.

Козловський пояснив, що з одного боку – усе сире, у багні і бліндаж заливає, а з іншого боку – це можливість безпечно виїхати з позицій і вивезти техніку.

У дощ ворог не піднімає свої безпілотники і можна їхати у відносній безпеці. На відео ми сміємося і жартуємо, бо до того я сказав, що буду піснями викликати дощ. Як бачите, подіяло,

– пожартував співак.

Він додав, що поважає та любить своїх побратимів.

Віталій Козловський показує будні на передовій