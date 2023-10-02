Віталій Козловський показав кадри зі зруйнованої школи, де на дошці залишився напис "23 лютого"
Джерело:Віталій Козловський
Український співак Віталій Козловський зараз служить в лавах ЗСУ. Артист записав відео у покинутій школі поблизу лінії зіткнення. Там у класі так і залишився напис "23 лютого", зроблений напередодні вторгнення.
У ролику Козловський привітав військових з Днем захисника і захисниці України. Він попросив українців подякувати військовим донатом.
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Козловський показав кадри зі зруйнованої школи
Віталій Козловський зараз перебуває на фронті, де захищає Україну від окупантів. Артист записував привітання до побратимів у покинутій школі, яка була знищена росіянами.
Підписників розчулили ці кадри, адже за спиною Козловського вони помітили напис на дошці – там так і залишилося "23 лютого". Наступного дня діти до школи вже не прийшли, бо Росія розпочала повномасштабне вторгнення.
Віталій Козловський у зруйнованій школі / Фото з його інстаграм-сторіс
Віталій Козловський показує будні на передовій
- На початку літа артист отримав повістку. Згодом він вступив до бригади "Рубіж" Гвардії наступу. У липня Козловський склав військову присягу й через два тижні показався з сумками в авто – у дорозі до лінії фронту.
- Згодом артист опублікував відео, яке зняв просто на танку з побратимами. У ролику Віталій одягнений у військову форму – футболку та штани кольору-хакі.
- Після цього Козловського посвятили в артилеристи. Співак опублікував відео, де видно, як він вистрілив з артилерії. Після цього він пройшов особливу посвяту.
- А днями музикант провів чесний "рум-тур" та показав, у яких умовах живе на фронті. Відео Козловський знімав для своїх рідних, проте вирішив поділитися ним з шанувальниками, щоб українці не забували донатити.