Багато зірок з початком вторгнення взяли до рук зброю та записалися в тероборону чи ЗСУ. 24 Канал з'ясував, хто з українських знаменитостей досі служить на фронті.

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Протягом півтора року війни деякі співаки повернулися до роботи в тилу, щоб збирати гроші на армію. Проте частина артистів продовжує виборювати свободу на передовій.

Олег Сенцов

Український режисер раніше провів п’ять років у російському полоні. Тож з початком вторгнення він ні на хвилину не засумнівався перед своїм рішенням і вступив до лав ЗСУ.



Олег Сенцов на передовій / Фото з його фейсбук-сторінки

Зараз Сенцов воює поблизу Роботиного у Запорізькій області. Він часто показує в соцмережах фото та розповідає, через що доводиться проходити йому разом з побратимами.

Нещодавно нам з групою треба було відтягнутися з наших позицій на південь від Роботиного в тил. Пройти майже десять кілометрів по дню під постійною мінометкою… Коли я йшов, то усвідомив, що в перший раз долаю пішки маршрут звільненою за цей контрнаступ землею,

– писав Олег.

Додамо, що наприкінці червня Сенцова підвищили до звання "молодший лейтенант".

Даніель Салем

Ресторатор та телеведучий на початку війни подався у тероборону, а пізніше вирушив на передову. Цікаво, що Даніель служив у Бейруті (Ліван) та має медичну освіту.



Даніель Салем на передовій / Фото з його інстаграму

Салем вже не раз потрапляв під обстріли. Він вже мав важку контузію, внаслідок якої частково втратив слух.

А в серпні Даніель опублікував відео, яке було зняте під час ближнього бою з росіянами. Салем працював із кулеметом. У момент, коли він перестрибував зі зброєю в руках, артист впав. На щастя, побратими його одразу ж прикрили.

Віталій Козловський

На початку цього літа співака мобілізували. За кілька тижнів він пройшов навчання та відправився на передову. Козловський часто показує свою службу в соцмережі.

Так, нещодавно Віталій отримав свій перший досвід роботи з артилерією. Як заведено у військових, після перших пострілів побратими посвятили Козловського в артилеристи.

А днями музикант провів чесний "рум-тур" та показав, у яких умовах живе на фронті.

Олександр Ярмак

Репер Yarmak разом з побратимами на початку війни сформував свій підрозділ аеророзвідки. У вересні минулого року вони перейшли до ССО (Сили спеціальних операцій).

Зараз Олександр Ярмак є командиром підрозділу операторів дронів-камікадзе.

Це велика відповідальність за життя 28 людей, за результати. У напрямку FPV дронів-камікадзе я є компетентною людиною. Головне завдання у мене – щоб мій підрозділ завдавав ворогу максимальної шкоди і дійшов до нашого дня перемоги,

– говорив тоді Yarmak.



Yarmak служить в ЗСУ / Фото з його інстаграму

Крім того, артист встигає слідкувати і за шоубізнесом. Навесні він виступав проти концерту Світлани Лободи у лікарні "Охматдит". У підсумку його скасували, а Yarmak сам організував збір для дітей.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Зараз він є пілотом ударного дрона та виконує бойові завдання на Півдні.

Андрій Хливнюк забезпечує дронами свій підрозділ та два екіпажі, де є командиром, а ще бере участь у плануванні й виконанні бойових місій.



Андрій Хливнюк на передовій / Фото з його інстаграму

Цікаво, раніше артист розповідав, що зустрічав "адекватних" росіян на лінії фронту чи в тилу. За його словами, вони визнають помилки своєї країни і пропонують одразу плюнути їм у лице.

Дмитро Дікусар

Артист пішов захищати Україну на фронт після 24 лютого 2022 року. У березні він ледь не загинув від балістичних ракет, адже його батальйон обстріляли росіяни.



Дмитро Дікусар на фронті / Фото з його інстаграму

Сам танцівник не розсекречує, де служить. Загалом Дікусар вкрай рідко виходить на зв'язок, бо, за його словами, через його службу він не може цього робити. Востаннє Дікусар давав про себе знати у червні цього року, бо потрапив до лікарні.

Гарік Бірча

Український актор та гуморист після вторгнення вступив до лав ЗСУ. За півтора року війни він поділився лише кількома дописами та відео у соцмережах.



Гарік Бірча в ЗСУ / Фото з його інстаграму

У квітні 2023 року Гарік Бірча вперше взяв відпустку та розповів про службу. Виявляється, раніше мав звання старшого сержанта, але за рік у ЗСУ став головним сержантом.

Олексій Тритоненко

Український актор, відомий за фільмами "Мирний-21" та "Чорний ворон", від початку повномасштабної війни також захищає Україну на передовій. Він вже є молодшим сержантом.

Олексій Тритенко розповідав, що 25 лютого приїхав до Ахтема Сеітаблаєва і після цього вони вирушили на фронт. Актор досі служить в ЗСУ. Додамо, що в серпні цього року захисник навіть отримав почесну відзнаку "За вірну службу".



Олексій Тритоненко в ЗСУ / Фото з його інстаграму

Зазначимо, що на фронті часто буває і музикант Коля Сєрга, він підтримує захисників. Артист служить в лавах ЗСУ, але є засновником "Культурного десанту" – возить інших зірок виступати перед військовими.

Раніше на фронті служив і Тарас Тополя. Він є бійцем 130 батальйону, був парамедиком, однак минулого року його разом з іншими учасниками колективу вивели з зони бойових дій. Так, артисти продовжили боротьбу на культурному фронті.

Музикант Сашко Положинський також майже 8 місяців перебував у складі 47 окремої механізованої бригади. У червні він повернувся до Києва, де виконує завдання, які отримав від керівництва.

І Женя Галич вже кілька місяців на ротації, його підрозділ відновлюється після боїв. Проте співак не витрачає цей час даремно – він дає концерти, щоб допомагати війську.

Довідка! Ми згадали не про всіх зірок шоубізнесу. В лавах ЗСУ служать чимало інших знаменитостей – акторів, співаків, танцівників, які не говорять про це на весь світ. Крім того, багато артисти долучаються до роботи в тилу.