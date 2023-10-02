В ролике Козловский поздравил военных с Днем защитника и защитницы Украины. Он попросил украинцев поблагодарить военных донатом.

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Козловский показал кадры из разрушенной школы

Виталий Козловский сейчас находится на фронте, где защищает Украину от окупантов. Артист записывал поздравления к собратьям в заброшенной школе, которая была уничтожена россиянами.

Подписчиков расторгали эти кадры, ведь за спиной Козловского они заметили надпись на доске – там так и осталось "23 февраля". На следующий день дети в школу уже не пришли, потому что Россия начала полномасштабное вторжение.



Виталий Козловский в разрушенной школе / Фото с его инстаграм-сторис

Виталий Козловский показывает будни на передовой