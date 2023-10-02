В ролике Козловский поздравил военных с Днем защитника и защитницы Украины. Он попросил украинцев поблагодарить военных донатом.
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Козловский показал кадры из разрушенной школы
Виталий Козловский сейчас находится на фронте, где защищает Украину от окупантов. Артист записывал поздравления к собратьям в заброшенной школе, которая была уничтожена россиянами.
Подписчиков расторгали эти кадры, ведь за спиной Козловского они заметили надпись на доске – там так и осталось "23 февраля". На следующий день дети в школу уже не пришли, потому что Россия начала полномасштабное вторжение.
Виталий Козловский в разрушенной школе / Фото с его инстаграм-сторис
Виталий Козловский показывает будни на передовой
- В начале лета артист получил повестку. Впоследствии он вступил в бригаду "Рубеж" Гвардии наступления. В июле Козловский принял военную присягу и через две недели показался с сумками в авто – по дороге к линии фронта.
- Впоследствии артист опубликовал видео, которое снял просто на танке с собратьями. В ролике Виталий одет в военную форму – футболку и штаны цвета-хаки.
- После этого Козловского посвятили в артиллеристы. Певец опубликовал видео, где видно, как он выстрелил из артиллерии. После этого он прошел особое посвящение.
- А на днях музыкант провел честный "рум-тур" и показал, в каких условиях он живет на фронте. Козловский снимал для своих родных, однако решил поделиться им с поклонниками, чтобы украинцы не забывали донатить.