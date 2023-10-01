Соцмережі сьогодні рясніють привітаннями та подяками до захисників. 24 Канал зібрав дописи зіркового бомонду з нагоди Дня захисників та захисниць України.

Не пропустіть Міста зупинились: як військове командування й українці привітали ЗСУ зі святом

Святослав Вакарчук

Музикант щиро привітав військових зі святом та показав фото одного з виступів на передовій.

Бракує слів, щоб висловити вам всю шану і подяку за вашу велику місію. Але на фронті, важлива не краса слів, а їх щирість. Тож скажу вам щиро: зі святом! Разом до перемоги,

– написав Вакарчук.

Віталій Козловський

Артист, який зараз теж служить в лавах ЗСУ, привітав з Днем захисників та захисниць.

Сьогодні день тих людей, завдяки кому ми утримуємо незалежність, завдяки кому ми можемо жити, творити, працювати і планувати життя,

– сказав Козловський.

За його словами, боротьба це важка праця і найкраще привітання для захисників – це відчуття того, що серед цивільних є підтримка і міцний тил.

Віталій попросив людей у День захисника задонатити скільки вони можуть. Співак також порадив українцям в цей день, якщо вони зустрінуть військового, обійняти його і подякувати.



Козловський привітав з Днем захисника / Фото з його інстаграм-сторіс

"Антитіла"

Популярний гурт пригадав полеглий військових, які віддали життя за свободу України.

Сьогодні ми згадуємо кожного і кожну, хто віддав найцінніше – своє життя за життя та майбутнє цілих поколінь,

– йдеться в дописі.

Артисти додали рядки зі своєї пісні:

"Вже сам до підвіконня дотягнувся,

І нарешті тато повернувся

У назвах вулиць,

А він чекав удома..."

Наталка Денисенко

Акторка привітала захисників та захисниць і висловила безмежну вдячність усім, хто наближає наше життя під мирним небом.

Зірка також поділилася фото свого чоловіка-військового Андрія Федінчика, який зараз захищає Україну на фронті.

Особливі вітання у мене сьогодні будуть моєму головному захисникові. Так не хочеться знову тебе відпускати далеко, але я розумію, що це не тільки для мене… Пишаюся тобою і люблю тебе!,

– написала Денисенко.

Наталка додала, що мріє, аби швидше настала перемога.

Ахтем Сеітаблаєв

Український режисер зворушливо звернувся до захисників. Він побажав побратимам та посестрам міцного здоров'я, мирного неба та перемоги.

А ще – повернення нашого Криму. Будьте живими та неушкодженими. Слава Україні!,

– сказав Сеітаблаєв.

Наталія Могилевська

Співачка запевнила, що мужність та відвага захисників надихають на великі справи.

Дякуємо та низький уклін вам за службу та вірність Україні! З Днем захисника і захисниці, наші герої,

– написала Могилевська.

Артем Пивоваров

Артист долучився до привітань. Він показав відео зі свого концерту, який відвідали військові.

"Цінуємо і пишаємось кожним захисником! Слава Героям", – написав Пивоваров.

Христина Соловій

Співачка написала важливі слова для захисників:

Ви – закликаєте грози

Ви – палите мости

Ви – відблиск юності невмираючий

Ви – українська лють

За словами Соловій, захисники і захисниці України вже 9 років стоять стіною між вільним світом і злом.

Я буду і далі продовжувати допомагати – вам, співати – для вас, невтомно проводити благодійні концерти, збирати кошти на зброю та захист, адже щиро вірю, що огнисте слово, зміцнене дією, здатне запалити серця перемоги,

– написала Христина.

Женя Галич

Лідер гурту O'Torvald оприлюднив відео з привітанням для військових.

Зі святом, брати і сестри! Честь служити разом із вами. Слава Героям! Вічна пам‘ять загиблим,

– йдеться в описі.

Тіна Кароль

Співачка також привітала захисників та захисниць зі святом.

Ви – герої сьогодення, ви – приклад, ризикуючи кожної хвилини заради батьківщини. Ви – натхнення. Уклін вам і бажаю незламної волі і непереможної надії. Дякуємо за захист,

– сказала Кароль.



Тіна Кароль привітала з Днем захисника / Фото з її інстаграм-сторіс

Сергій Бабкін

Музикант висловив вдячність кожному, хто захищає нашу незалежність і наші землі.

Я дуже хочу, щоб ви всі повернулися додому живими та здоровими. Нехай Господь оберігає вас. Ми обовʼязково переможемо,

– написав Бабкін.

Григорій Решетник

Зірковий ведучий написав, що сьогодні один з найвизначніших і найважливіших днів для нашої країни.

Хочеться вкотре низько вклонитися та подякувати вам, наші Герої! Ви наші вчителі: мужності, стійкості, відваги, відданості… Завдяки вам Україна вистояла та щохвилини наближається до перемоги!,

– висловився Решетник.

За його словами, захисники і захисниці заслуговують на визнання, повагу та вічну славу.

Roxolana

Співачка теж привітала захисників зі святом.

Дякую вам і вклоняюся перед вашою мужністю! Завдяки таким Героям, як ви, нас точно чекає перемога,

– написала Roxolana.

Наталка Карпа

Співачка подякувала всім військовим, які боронять Україну ціною власного здоров'я та життя.

Нехай Господь оберігає і благословляє все славне українське військо. Зі святом наші рідні захисники і захисниці… У нашій сім'ї є справжній воїн Джекі, який ні на секунду не задумувався щодо своєї позиції,

– написала Карпа.



Наталка Карпа привітала з Днем захисника / Скриншот з її фейсбуку

Христина Горняк

Блогерка долучилася до привітань.

Без вас, наші захисники і захисниці, не було б вже нас і нашої України! Особисто я буду все життя знати, памʼятати і дякувати вам за захист мене, моєї родини і моєї країни від лютого ворога!,

– написала Горняк.

Вона додала, що військові – найкращий народ України! Вони – титани.

Джамала, MamaRika, TVORCHI та інші зірки долучилися до привітань з Днем захисника і захисниці України.

Знаменитості вітають зі святом / Фото з їх інстаграм-сторіс