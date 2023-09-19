"Такі моменти зараз безцінні": Віталій Козловський замилував новим фото з передової

Український співак Віталій Козловський, який служить в лавах ЗСУ, розсекретив, що найбільше цінує на фронті. Артист поділився одним радісним моментом зі свого дня.

Козловський, який днями пройшов посвяту в артилеристи, зворушив шанувальників новим фото. Знімок він опублікував у своєму інстаграм-сторіс.

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На світлині Віталій у військовій формі бавився з песиком. Він гладив цуценя по животику та посміхався. Схоже, артист дуже любить тварин.

Козловський натякнув, аби шанувальники цінували те, що можуть насолоджуватися відносно спокійним життям завдяки військовим.

Приємні моменти… Вони зараз безцінні,

– написав музикант.



Віталій Козловський показав фото з фронту / Скриншот його інстаграм-сторіс

Раніше Козловський показав мишок у бліндажі, які оселилися біля артиста. Схоже, що військові бережуть і підгодовують лісових гризунів.

Де служить Віталій Козловський