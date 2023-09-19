Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк на своїй сторінці показав нові кадри з фронту. Захисник продемонстрував роботу дронів, на які донатили українці.
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Андрій Хливнюк показав роботу дронів
Хливнюк повідомив, що дрон DJI Mavic 3T виявив російські кораблі з окупантами. Дрон Punisher натомість вдарив по наметах загарбників, які у той час спали.
Між іншим, вчора мавік 3T, на який ви задонатили, у складі дружнього підрозділу виявив ворожі кораблі з окупантами на воді. Їм вафлі. А панішер, на який ви задонатили — двічі гепнув по наметах окупантів, які спали,
– похвалився захисник.
Андрій Хливнюк про роботу дронів / Фото з інстаграм-сторіз
Як працюють дрони по окупантах: відео
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