Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк на своїй сторінці показав нові кадри з фронту. Захисник продемонстрував роботу дронів, на які донатили українці.

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Андрій Хливнюк показав роботу дронів

Хливнюк повідомив, що дрон DJI Mavic 3T виявив російські кораблі з окупантами. Дрон Punisher натомість вдарив по наметах загарбників, які у той час спали.

Між іншим, вчора мавік 3T, на який ви задонатили, у складі дружнього підрозділу виявив ворожі кораблі з окупантами на воді. Їм вафлі. А панішер, на який ви задонатили — двічі гепнув по наметах окупантів, які спали,

– похвалився захисник.



Андрій Хливнюк про роботу дронів / Фото з інстаграм-сторіз

Як працюють дрони по окупантах: відео

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