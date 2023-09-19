Козловский, на днях прошедший посвящение в артиллеристы, тронул поклонников новым фото. Снимок он опубликовал в своем инстаграмм-сторис.
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На фото Виталий в военной форме играл с собачкой. Он гладил щенка по животику и улыбался. Похоже, артист очень любит животных.
Козловский намекнул, чтобы поклонники ценили то, что могут наслаждаться относительно спокойной жизнью благодаря военным.
Приятные моменты… Они сейчас бесценны,
– написал музыкант.
Виталий Козловский показал фото с фронта / Скриншот его инстаграм-сторис
Ранее Козловский показал мышок в блиндаже, которые поселились возле артиста. Похоже, что военные берегут и подкармливают лесных грызунов.
Где служит Виталий Козловский
- В июне певца мобилизовали. Сначала артист прошел обучение, а впоследствии принял присягу и уехал на фронт. Известно, что Козловский служит в штурмовой бригаде "Рубеж".
- 1 августа Виталий показался в авто – в пути на фронт. Иногда он выходит на связь и показывает реалии жизни военных. В частности, Козловский делился с фанами, как готовит обед с собратьями.
- По всей вероятности, он служит на Донецком направлении. Ведь недавно Виталий посетил железнодорожный вокзал в Краматорске.
- А несколько дней назад артист опубликовал видео, которое просто снял на танке с собратьями. В ролике Козловский был одет в военную форму.