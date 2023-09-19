Козловський, який днями пройшов посвяту в артилеристи, зворушив шанувальників новим фото. Знімок він опублікував у своєму інстаграм-сторіс.
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На світлині Віталій у військовій формі бавився з песиком. Він гладив цуценя по животику та посміхався. Схоже, артист дуже любить тварин.
Козловський натякнув, аби шанувальники цінували те, що можуть насолоджуватися відносно спокійним життям завдяки військовим.
Приємні моменти… Вони зараз безцінні,
– написав музикант.
Віталій Козловський показав фото з фронту / Скриншот його інстаграм-сторіс
Раніше Козловський показав мишок у бліндажі, які оселилися біля артиста. Схоже, що військові бережуть і підгодовують лісових гризунів.
Де служить Віталій Козловський
- У червні співака мобілізували. Спочатку артист пройшов навчання, а згодом склав присягу та поїхав на фронт. Відомо, що Козловський служить в штурмовій бригаді "Рубіж".
- 1 серпня Віталій показався в авто – у дорозі на фронт. Час від часу він виходить на зв'язок та показує реалії життя військових. Зокрема, Козловський ділився з фанами, як готує обід з побратимами.
- Ймовірно, він служить на Донецькому напрямку. Адже нещодавно Віталій відвідав залізничний вокзал у Краматорську.
- А кілька днів тому артист опублікував відео, яке зняв просто на танку з побратимами. У ролику Козловський був одягнений у військову форму.