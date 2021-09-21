Після постановки на "Танцях з зірками": Катерина Кухар пригадала, яким був Григорій Чапкіс
Джерело:інстаграм Катерини Кухар
Фінальний номер у 3 ефірі "Танців з зірками" присвятили покійному маестро Григорію Чапкісу. Після щемливої постановки суддя й балерина Катерина Кухар розповіла про нього в особистому профілі.
У випуск спогадів і пам'яті віддали данини легендарному Григорію Чапкісу, який останні роки життя присвятив суддівству на "Танцях з зірками". Три покоління танцюристів виконали віденський вальс і разом з учасниками, знаменитостями утворили коридор честі, яким востаннє "пройшовся" маестро.
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Чуттєвий номер розчулив завжди сувору приму-балерину Катерину Кухар. В особистому профілі з понад 300-тисячною аудиторією вона опублікувала фото з покійним Чапкісом і зізналась, що він як ніхто інший вмів насолоджуватися життям.
Маестро завжди говорив: "Треба насолоджуватися життям і кожним його днем". І був яскравим тому прикладом. Він назавжди залишиться в історії, у наших серцях, у нашій пам'яті, у танцювальній спадщині нашої країни,
– написала Катерина Кухар.
Катерина Кухар з Григорієм Чапкісом / Фото з інстаграму судді "Танці з зірками"
Катерина Кухар з Григорієм Чапкісом / Фото з інстаграму судді "Танці з зірками"
Катерина Кухар з суддями "Танців з зірками" / Фото з інстаграму балерини
Катерина Кухар з суддями "Танців з зірками" / Фото з інстаграму балериниНагадаємо, Катерина Кухар разом з іншими зірками зі сльозами коментувала смерть Чапкіса, але, на відміну Влада Ями, не прийшла на похорон маестро. В останню путь його проводили Ілона Гвоздьова, Камалія, Павло Зібров і Дмитро Дікусар.
Що цьому передувало
- Анонсуючи ювілейний п'ятий сезон "Танців з зірками", продюсери запевняли – він присвячений легендарному танцівнику. Однак Ілона Гвоздьова обурилась, що в першому ефірі не згадали про Григорія Чапкіса, бо могли б "відкрити з пам'яті про нього";
- Натомість Володимир Завадюк відповів на закиди танцівниці та хейт у мережі після 1 випуску. За його словами, на глядачів чекає "цілий ефір, натхненний його талантом".
- За лічені дні до 3 випуску стало відомо, що на "Танцях з зірками" готують "виступ" покійного Григорія Чапкіса, який "вийде" на паркет завдяки сучасним технологіям.