Після постановки на "Танцях з зірками": Катерина Кухар пригадала, яким був Григорій Чапкіс

Фінальний номер у 3 ефірі "Танців з зірками" присвятили покійному маестро Григорію Чапкісу. Після щемливої постановки суддя й балерина Катерина Кухар розповіла про нього в особистому профілі.

У випуск спогадів і пам'яті віддали данини легендарному Григорію Чапкісу, який останні роки життя присвятив суддівству на "Танцях з зірками". Три покоління танцюристів виконали віденський вальс і разом з учасниками, знаменитостями утворили коридор честі, яким востаннє "пройшовся" маестро.

До теми Останній "танець" Григорія Чапкіса: на Танцях з зірками присвятили чуттєвий номер хореографу

Чуттєвий номер розчулив завжди сувору приму-балерину Катерину Кухар. В особистому профілі з понад 300-тисячною аудиторією вона опублікувала фото з покійним Чапкісом і зізналась, що він як ніхто інший вмів насолоджуватися життям.

Маестро завжди говорив: "Треба насолоджуватися життям і кожним його днем". І був яскравим тому прикладом. Він назавжди залишиться в історії, у наших серцях, у нашій пам'яті, у танцювальній спадщині нашої країни,

– написала Катерина Кухар.

Катерина Кухар з Григорієм Чапкісом / Фото з інстаграму судді "Танці з зірками"

Катерина Кухар з Григорієм Чапкісом / Фото з інстаграму судді "Танці з зірками"

Катерина Кухар з суддями "Танців з зірками" / Фото з інстаграму балерини

Катерина Кухар з суддями "Танців з зірками" / Фото з інстаграму балерини

Катерина Кухар разом з іншими зірками зі сльозами коментувала смерть Чапкіса , але, на відміну Влада Ями, не прийшла на похорон маестро. В останню путь його проводили Ілона Гвоздьова, Камалія, Павло Зібров і Дмитро Дікусар.

Що цьому передувало