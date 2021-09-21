У випуск спогадів і пам'яті віддали данини легендарному Григорію Чапкісу, який останні роки життя присвятив суддівству на "Танцях з зірками". Три покоління танцюристів виконали віденський вальс і разом з учасниками, знаменитостями утворили коридор честі, яким востаннє "пройшовся" маестро.

До теми Останній "танець" Григорія Чапкіса: на Танцях з зірками присвятили чуттєвий номер хореографу

Чуттєвий номер розчулив завжди сувору приму-балерину Катерину Кухар. В особистому профілі з понад 300-тисячною аудиторією вона опублікувала фото з покійним Чапкісом і зізналась, що він як ніхто інший вмів насолоджуватися життям.

Маестро завжди говорив: "Треба насолоджуватися життям і кожним його днем". І був яскравим тому прикладом. Він назавжди залишиться в історії, у наших серцях, у нашій пам'яті, у танцювальній спадщині нашої країни,
– написала Катерина Кухар.

Катерина Кухар з Григорієм Чапкісом / Фото з інстаграму судді "Танці з зірками"

Катерина Кухар з Григорієм Чапкісом / Фото з інстаграму судді "Танці з зірками"

Катерина Кухар з суддями "Танців з зірками" / Фото з інстаграму балерини

Катерина Кухар з суддями "Танців з зірками" / Фото з інстаграму балерини

Що цьому передувало

  • Анонсуючи ювілейний п'ятий сезон "Танців з зірками", продюсери запевняли – він присвячений легендарному танцівнику. Однак Ілона Гвоздьова обурилась, що в першому ефірі не згадали про Григорія Чапкіса, бо могли б "відкрити з пам'яті про нього";
  • Натомість Володимир Завадюк відповів на закиди танцівниці та хейт у мережі після 1 випуску. За його словами, на глядачів чекає "цілий ефір, натхненний його талантом".
  • За лічені дні до 3 випуску стало відомо, що на "Танцях з зірками" готують "виступ" покійного Григорія Чапкіса, який "вийде" на паркет завдяки сучасним технологіям.