В выпуске воспоминаний и памяти отдали дань легендарному Григорию Чапкису, который последние годы жизни посвятил судейству на "Танцах со звездами". Три поколения танцоров исполнили венский вальс и вместе с участниками, знаменитостями образовали коридор чести, которым в последний раз "прошелся" маэстро.

К теме Последний "танец" Григория Чапкиса: на Танцах со звездами посвятили чувственный номер хореографу

Чувственный номер растрогал всегда строгую приму-балерину Екатерину Кухар. В личном профиле с более 300-тысячной аудиторией она опубликовала фото с покойным Чапкисом и призналась, что он как никто другой умел наслаждаться жизнью.

Маэстро всегда говорил: "Надо наслаждаться жизнью и каждым ее днем". И был ярким тому примером. Он навсегда останется в истории, в наших сердцах, в нашей памяти, в танцевальном наследии нашей страны,

– написала Екатерина Кухар.



Екатерина Кухар с Григорием Чапкисом / Фото с инстаграма судьи "Танцы со звездами"



Екатерина Кухар с Григорием Чапкисом / Фото с инстаграма судьи "Танцы со звездами"



Екатерина Кухар с судьями "Танцев со звездами" / Фото с инстаграма судьи "Танцы со звездами"

Екатерина Кухар с судьями "Танцев со звездами" / Фото с инстаграма судьи "Танцы со звездами"

Напомним, Екатерина Кухар вместе с другими звездами со слезами комментировала смерть Чапкиса, но, в отличие Влада Ямы, не пришла на похороны маэстро. В последний путь его проводили Илона Гвоздева, Камалия, Павел Зибров и Дмитрий Дикусар.

Что этому предшествовало