Ведучою балкону другого випуску "Танців з зірками" стане телеведуча Маша Єфросиніна. Щодо зіркових суддів, то до Влада Ями та Катерини Кухар приєднається Оля Полякова. Раніше вона брала участь у другому сезоні оновлених "Танців з зірками".

До слова Залишив слід у цьому шоу, – новий суддя "Танців" згадав про Чапкіса, якого замінив у проєкті

"Рік, який змінив моє життя"

Саме так звучатиме нова тема ефіру. Під час випуску глядачі дізнаються чимало зізнань від зірок, які вони готові розповісти усій країні. Також на прихильників проєкту чекатиме ще один сюрприз – "виступ" покійного Григорія Чапкіса, який помер цього року через підірване здоров'я після пневмонії.

Організатори обіцяють, що "масштабна постановка приголомшить не лише танцями, які обожнював Григорій Миколайович, а й тим, що завдяки спеціальним сучасним технологіям його знову можна буде побачити на паркеті". Чимало шанувальників були обурені тим, що під час першого випуску "Танців з зірками" 12 вересня в ефірі не згадували про Чапкіса, який ще у попередньому сезоні, рік тому, був одним із суддів проєкту. Тому якою буде ця присвята, дивіться вже цієї неділі в ефірі телеканалу 1+1.



Григорій Чапкіс у шоу "Танці з зірками" / Фото пресслужби "1+1"

Також на глядачів чекає спільний танець зіркових суддів на відкритті шоу.