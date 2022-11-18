Через російські обстріли всі регіони України надовго залишаються без світла, адже діють екстрені вимкнення. На тлі цих новин блогер Олексій Дурнєв вирішив підтримати українців.

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Олексій Дурнєв підтримав українців

Шановні, ви сильніші за це проблемне сьогодення. Знаю, це відчуття спустошення та злості виникає, коли ти тільки наколотив тісто для млинців, сів працювати за ноутбуком чи зайшов у душ, а тут, трясця, відключення світла, води та зв’язку не за графіком,

– поділився блогер.

Олексій зазначив, що ці відчуття швидкоплинні й нас не зламають. Адже у кафе продовжують готувати каву під ліхтарики, великі компанії працюють завдяки генераторам, а діти грають у настільні ігри.

"Ніякі відключення не зламають нас. Нізащо і ніколи. Такий новий рівень нашого спротиву демонструє впевненість у простій тезі: поглинання темрявою – це не про відсутність світла, а про згоду зі злом. Відключення світла легше пережити, якщо ви будете готові до них".

Блогер поділився кількома своїми порадами, як пережити вимкнення світла:

купити лампу на батарейках,

під'єднати YouTube Premium, щоб скачати відео улюблених каналів,

їхати до друзів, у яких є світло,

влаштовувати прогулянки або руханки,

готувати чай у термосі.

Ви великі молодці, тому що хоробро проходите черговий етап опору. Я знаю, що ми з усім впораємось, і обов'язково житимемо вільним, комфортним і безпечним життям. Без освітлення чудово видно зірки. І ці зірки – українці,

– підсумував Дурнєв.



Олексій Дурнєв / Фото з інстаграму Олексія Дурнєва

Як зірки переживають відключення світла