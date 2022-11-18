Из-за российских обстрелов все регионы Украины надолго остаются без света, ведь действуют экстренные отключения. На фоне этих новостей блоггер Алексей Дурнев решил поддержать украинцев.
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Алексей Дурнев поддержал украинцев
Уважаемые, вы сильнее этого проблемного настоящего. Знаю, это ощущение опустошения и злобы возникает, когда ты только наколотил тесто для блинов, сел работать за ноутбуком или вошел в душ, а тут отключения света, воды и связи не по графику,
– поделился блоггер.
Алексей отметил, что эти ощущения мимолетны и нас не сломают. Ведь в кафе продолжают готовить кофе под фонарики, крупные компании работают благодаря генераторам, а дети играют в настольные игры.
"Никакие отключения не сломают нас. Ни за что и никогда. Такой новый уровень нашего сопротивления демонстрирует уверенность в простом тезисе: поглощение тьмой – это не об отсутствии света, а о согласии со злом. Отключение света легче пережить, если вы будете готовы к ним".
Блогер поделился несколькими советами, как пережить отключение света:
- купить лампу на батарейках,
- подключить YouTube Premium, чтобы скачать видео любимых каналов,
- ехать к друзьям, у которых есть свет,
- устраивать прогулки или движки,
- готовить чай в термосе.
Вы великие молодцы, потому что храбро проходите очередной этап сопротивления. Я знаю, что мы со всем справимся, и обязательно будем жить свободной, комфортной и безопасной жизнью. Без освещения прекрасно видны звезды. И эти звезды – украинцы,
– подытожил Дурнев.
Алексей Дурнев / Фото из инстаграма Алексея Дурнева
Как звезды переживают отключение света
- Лилия Ребрик поделилась удачными лайфхаками, применяемыми с детьми во время отключений электроэнергии. Среди них и настольные игры и гирлянды на батарейках.
- Леся Никитюк экономит электроэнергию с пользой для себя – делает бьюти процедуры и заботится о своем теле. Она также подготовилась к зиме – купила дрова, газовый баллон и плиту, теплое одеяло.
- Оля Цыбульская пошутила, что отключение света не на руку россиянам. "Идиоты. Так через 9 месяцев родится миллион бандеровцев. Слава Украине. Щекавица тьмы не боится", – говорила певица.