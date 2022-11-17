Знаменитий на весь світ вуличний художник Бенксі несподівано приїхав в Україну. Він створив на Київщині кілька графіті.
До слова Не лише в Бородянці: Бенксі заявив, чи справді 7 інших графіті в Україні – його творчість
Бенксі показав відео візиту в Україну
Митець приїхав в Україну в листопаді. Він опублікував в інстаграмі відео, де показав, як створював свої роботи в Києві, Бородянці та Горянці. На тлі грає "Червона рута" у виконанні бандуристок.
У ролику Бенксі показав не лише процес створення графіті, але й розповідь мами, чия донечка ходила в садок, що тепер зруйнований російськими ракетами.
"Тут бомба впала і загинули люди. Моя дитина тут в садочок ходила. Не сумуй, зай. Ми вже стільки виплакали, що немає сліз", – каже жінка.
Також у відео звучить альтернативна думка про одне з графіті Бенксі. Мовиться про малюнок, де художник зобразив російську вантажівку з літерою Z, на якій боєголовка чи ракета у вигляді статевого органу (ймовірно, він був на будинку раніше). Побачивши це графіті, один чоловік прокоментував: "Я б за це вибив всі зуби й поламав усі ноги".
У знак солідарності з народом України,
– прокоментував художник.
Бенксі в Україні: відео
Детальніше про роботи Бенксі в Україні
- Ще у березні митець підтримав Україну – на аукціоні було продано репродукцію однієї з найвідоміших антивоєнних робіт художника "CND Soldiers". Виручені кошти (106,5 тисяч доларів) направили до Київської дитячої лікарні "Охматдит".
- У листопаді поповзли перші чутки про приїзд Бенксі, адже на Київщині з'явилися роботи в його легендарному стилі. Згодом він підтвердив авторство одного з малюнків у Бородянці.
- Згодом художник зізнався, що інші сім робіт – також його творіння. Це двоє дітей, які гойдаються на протитанковому їжаку, жінка в халаті, протигазі та з вогнегасником, гімнастка на руїнах та інші графіті.