Знаменитий на весь світ вуличний художник Бенксі несподівано приїхав в Україну. Він створив на Київщині кілька графіті.

До слова Не лише в Бородянці: Бенксі заявив, чи справді 7 інших графіті в Україні – його творчість

Бенксі показав відео візиту в Україну

Митець приїхав в Україну в листопаді. Він опублікував в інстаграмі відео, де показав, як створював свої роботи в Києві, Бородянці та Горянці. На тлі грає "Червона рута" у виконанні бандуристок.

У ролику Бенксі показав не лише процес створення графіті, але й розповідь мами, чия донечка ходила в садок, що тепер зруйнований російськими ракетами.

"Тут бомба впала і загинули люди. Моя дитина тут в садочок ходила. Не сумуй, зай. Ми вже стільки виплакали, що немає сліз", – каже жінка.

Також у відео звучить альтернативна думка про одне з графіті Бенксі. Мовиться про малюнок, де художник зобразив російську вантажівку з літерою Z, на якій боєголовка чи ракета у вигляді статевого органу (ймовірно, він був на будинку раніше). Побачивши це графіті, один чоловік прокоментував: "Я б за це вибив всі зуби й поламав усі ноги".

У знак солідарності з народом України,

– прокоментував художник.

Бенксі в Україні: відео

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