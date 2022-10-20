Обстріли російських окупантів стали більш частими з метою вражати енергетичні об'єкти, щоб залишити українців без світла. На це з гумором відреагувала Оля Цибульська.

До слова Билася головою об стінку, – Оля Цибульська пригадала, як відвела сина до школи під час тривоги

Оля Цибульська пожартувала про окупантів

Виконавиця записала коротке відео, в якому пояснила, чому план росіян провалиться з тріском.

Вони хочуть лишити нас без світла. Ідіоти. Так через 9 місяців народиться мільйон бандерівців. Слава Україні. Щекавиця темряви не боїться,

– пожартувала Оля Цибульська.

Оля Цибульська поглузувала з окупантів: відео

У коментарях підтримують Цибульську та пропонують свої варіанти занять без світла:

"Перепрошую, маленька поправочка, не мільйон – а мільйони!";

"Без світла будемо співати й розказувати різні історії, грати ігри і мріяти, що будемо робити після перемоги";

"Готова народити ще 5";

"Та знайдемо чим зайнятись, тільки б війна швидше скінчилась";

"Вони тішаться, що ми скоро залишимося без світла і не зможемо писати їм коментарі, а самі навіть не підозрюють, що скоро свої листи будуть через голубів відправляти";

Який стан з енергетикою в Україні

З 10 жовтня українські енергетичні об'єкти зазнали більших ударів з боку ворога, ніж за попередні 8 місяців війни. Тому влада просить українців про обмеження вживання енергетики.

На сьогодні, 20 жовтня, влада просить усіх громадян максимально обмежити користування електроенергією з 7:00 до 23:00. До того ж по всіх областях плануються вимкнення світла. Насамперед це зачепить підприємства та заводи, але якщо цього буде недостатньо – світло вимикатимуть й населенню.

Станом на ранок 20 жовтня у Полтаві енергоспоживання скоротили на 50%, тоді як на Кіровоградщині у всіх населених пунктах не буде освітлення. На Волині, Львівщині, Харківщині й Сумщині споживання електроенергії обмежать для промислових споживачів. Утім, мешканців областей закликають до економії.

Як підготуватися до вимкнення світла / Інфографіка 24 каналу