Через російські обстріли та віялові відключення українці часто залишаються без світла, особливо центральні та східні регіони. Акторка й телеведуча Лілія Ребрик розповіла, як вона викручується в такий час.

Читайте також Горбунов та Цибульська розповіли, що роблять українці, коли вимикають світло: жартівливе відео

Лайфхаки від Лілії Ребрик

Акторка поділилась лайфхаками, "як витримати без світла з двома дітьми". Вона розповіла, що в таких випадках вмикає новорічні гірлянди чи свічки, що працюють від батарейок. Також зірка користується лампою для блогерів, якій теж не потрібне електропостачання.

Коротко кажучи, Санту з Миколаєм почали чекати набагато раніше, аніж зазвичай! Лампа для блогерів, виявляється, таки незамінна річ: з нею можна не тільки не помітити, що світло вимкнули, а й спакувати 10 посилок підопічним фонду!

– зауважила Лілія Ребрик.

Разом з дітьми ведуча грає в настільні та інші ігри, зацікавлює загадками та різними історіями. "Знаєте, як в анекдоті: "відключили інтернет, хоч з родиною поспілкувався! Такі люди, виявляється, цікаві!". Отак і зараз: граємо, валяємось, вигадуємо історії".

Також Лілія Ребрик має запас господарських свічок і свічок-таблеток, які приберігає на зиму. А коли світло вмикають, зірка заряджає все, що потрібно.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Зірки про вимкнення електроенергії