Через російські обстріли та віялові відключення українці часто залишаються без світла, особливо центральні та східні регіони. Акторка й телеведуча Лілія Ребрик розповіла, як вона викручується в такий час.
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Лайфхаки від Лілії Ребрик
Акторка поділилась лайфхаками, "як витримати без світла з двома дітьми". Вона розповіла, що в таких випадках вмикає новорічні гірлянди чи свічки, що працюють від батарейок. Також зірка користується лампою для блогерів, якій теж не потрібне електропостачання.
Коротко кажучи, Санту з Миколаєм почали чекати набагато раніше, аніж зазвичай! Лампа для блогерів, виявляється, таки незамінна річ: з нею можна не тільки не помітити, що світло вимкнули, а й спакувати 10 посилок підопічним фонду!
– зауважила Лілія Ребрик.
Разом з дітьми ведуча грає в настільні та інші ігри, зацікавлює загадками та різними історіями. "Знаєте, як в анекдоті: "відключили інтернет, хоч з родиною поспілкувався! Такі люди, виявляється, цікаві!". Отак і зараз: граємо, валяємось, вигадуємо історії".
Також Лілія Ребрик має запас господарських свічок і свічок-таблеток, які приберігає на зиму. А коли світло вмикають, зірка заряджає все, що потрібно.
Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Зірки про вимкнення електроенергії
- Ольга Сумська була здивована, повернувшись до Києва після Іспанії. Через віялові відключення світла та режим економії столиця вже не перший день занурена у темряву.
- Леся Нікітюк економить електроенергію з користю для себе – робить б'юті процедури та піклується про своє тіло. Вона також підготувалась до зими – купила дрова, газовий балон та плиту, теплу ковдру.
- Оля Цибульська пожартувала, що вимкнення світла не на руку росіянам. "Ідіоти. Так через 9 місяців народиться мільйон бандерівців. Слава Україні. Щекавиця темряви не боїться", – казала співачка.