Вікторія Смеюха з "НеАнгелів" випустила першу сольну пісню: драматичний трек

Співачка й колишня солістка гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха презентувала першу сольну композицію про драматичні стосунки. Сингл має дуже символічну назву "Ми не ангелы".

Вікторія Смеюха офіційно розпочала сольну кар'єру як виконавиця VIKTORIA. Вона презентувала дебютний трек "Ми не ангелы".

Дивіться також Юрій Нікітін прокоментував сольні кар'єри Слави Камінської та Віки з "НеАнгелів"

Перша сольна пісня Вікторії Смеюхи

Колишня солістка "НеАнгелів" зауважила, що цією піснею хоче підсумувати свою 15-річну творчу історію у відомому колективі й гучно заявити про старт нової сольної кар'єри.

"Група "НеАнгели" назавжди залишиться частиною моєї душі, адже це як дитина, якій ти даєш життя і виховуєш до дорослішання. Ось я виросла. І напевно, яким би успішним не був проєкт, приходить час, коли ти усвідомлюєш, що прийшов час рухатися далі. Та й в першу чергу формувати своє власне бачення творчості", – поділилася артистка.

Напередодні Вікторія Смеюха показала обкладинку композиції. Вікторія постала перед камерою в образі княгині. Вона приміряла розкішну сукню та доповнила look короною.

VIKTORIA – "Ми не ангелы": слухайте онлайн

Вибухові прем'єри 21 травня