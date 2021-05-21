Оля Цибульська вперше за довгий час потішила новим треком та кліпом. Вона активно працювала над хітом, який вже підкорює тренди ютубу.

Дивіться також Прем'єра від Насті Каменських: співачка презентувала кліп на пісню "Красное вино"

Прем'єра кліпу Олі Цибульської

На сцені Оля вже 15 років. Саме стільки часу вона розвиває свою музичну кар'єру і творчий шлях не завжди був легким.

За ці 15 років я літала й падала мільйон разів. Було багато світла та сліз. Ідей, щоб творити далі й залиши все,

– поділилася Цибульська.

"Пам'ятаю 5 з10 балів на "Фабриці зірок. Суперфінал" від Наталії Могилевської. Решта журі поставили мені 10. Але згідно з загальним підсумком балі я залишила проєкт. Плакала. Ображалась. Пройшов час і сьогодні у нас прем'єра в один день. Це так символічно. Я щиро вітаю колегу з новою робою, бо знаю, яка це титанічна праця. Дякую за космічний стимул", – звернулася артистка.

Я не плачу, а йду назустріч своїм слухачам,

– наголосила Оля.

Оля Цибульська – "Я не плачу": дивіться відео онлайн

Зазначимо, прем'єрою потішила й Наталія Могилевська. Вона презентувала кліп на трек "До дна", у якому показала драматичну історію кохання. Також виконавиця оголосила про пристрасний період у своєму житті, який виливається в першу пісню та відеороботу з майбутнього альбому.