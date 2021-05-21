Каменських з радістю поділилася довгоочікуваною прем'єрою. На особистому ютуб-каналі вона опублікувала приголомшливий кліп на трек "Красное вино".
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NK про кліп на пісню "Красное вино"
"Я відкриваю вам своє серце й дарую всю багатогранність почуттів, які відчуваю. Нехай це відео занурить вас у незвичайну атмосферу пристрасті, жіночності та любові", – написала в публікації Каменських.
Це відео про неї. Пристрасну, вільну та чуттєву жінку. Ту, яка всередині кожної з нас. Вона – саме втілення бажання. Її танець п'янить чоловіка сильніше, ніж вино, і розпалює в ньому полум'я пристрасті, з яким він не здатний впоратися,
– поділилася артистка.
Вона розбурхує, манить і кружляє голову, немов терпке червоне вино. Все це втілилося в ідеальну картинку завдяки роботі найкрутішої команди.
NK – "Красное вино": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Новий кліп розбурхав мережу та викликав активні обговорення серед прихильників співачки у коментарях під відео.
- "Шикарні пісня та кліп!"
- "Просто божественна! Пісня та кліп – вогонь! Обожнюю!"
- "Неймовірно подобається пісня, кліп та весь альбом!"
- "Крута! Не схожа на себе. Зовсім інша".
- "Супер! Розумничка!"