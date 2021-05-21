Артистка поділилася, що ця пісня є першою композицією майбутнього альбому. Шанувальники Могилевської неабияк раді такому музичному подарунку, адже співачка вже давно не випускала нові треки.

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Новий кліп Наталії Могилевської

"Кохання чи смерть?", – саме так раніше Наталія анонсувала прем'єру кліпу на особистій сторінці в інстаграмі.

У відео, яке зірка опублікувала на ютуб-каналі в п'ятницю, 21 травня, вона показала драматичну історію кохання. Співачка отримала поранення в серце від коханця. Наталія вирішила помститися кривднику та залишила помирати його на дні.

Могилевська оголосила пристрасний період у своєму житті, який виливається в першу пісню та кліп з майбутнього альбому.

Мій чоловік може мене любити або померти, по-іншому ніяк!

– наголосила Наталія.

Наталія Могилевська – "До дна": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фанатам виконавиці новий хіт припав до душі. Вони активно коментують відео в ютубі та залишають багато приємних слів на адресу своєї улюблениці.