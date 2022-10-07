Про це стало відомо ввечері 7 жовтня. У змаганні за право приймати Євробачення 2023 Ліверпуль обігнав Глазго.

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Дати проведення Євробачення

Пісенний конкурс Євробачення 2023 пройде на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів.

Конкурс, традиційно, відбудеться у середині травня, а саме:

перший півфінал – 9 травня 2023 року;

2023 року; другий півфінал – 11 травня 2023 року;

2023 року; фінал – 13 травня 2023 року;

Цікаво, що Велика Британія уже увосьме прийматиме конкурс Євробачення, однак він уперше відбудеться саме у Ліверпулі, який, до слова, є містом-побратимом нашої Одеси. Хоча букмекери прогнозували, що організатори віддадуть перевагу Глазго.

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Українське Євробачення у Великій Британії

У травні на Євробаченні у Турині гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну, приніс третю для нашої країни перемогу на конкурсі. Відповідно, Україна отримала право на проведення наступного Євробачення. Однак повномасштабна війна, яку почала Росія, не дозволяє цього. Тому організатори конкурсу вирішили не проводити конкурс в Україні, натомість запропонували це Великій Британії.

Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Проки що деталі такої співорганізації повністю невідомі, оскільки в історії конкурсу подібне трапляється уперше.

Міністр культури України Олександр Ткаченко вже відреагував на обрання господаря наступного Євробачення і висловив упевненість в тому, що Ліверпуль впорається із проведенням та відображенням України на конкурсі.

З 1956 року, коли в Лугано відбувся перший конкурс, Європа не стикалася з таким віроломним і варварським нападом, як війна росії в Україні. Кожному українцю шкода, що наша країна не може прийняти змагання через постійні атаки росії. Кожен українець чекає на перемогу, щоб мати змогу дійсно відсвяткувати цю подію,

– наголосив міністр.

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