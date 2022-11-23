Знову з розбитим серцем і датою атаки: Софія Ротару лаконічно відреагувала на обстріли Києва

Українська співачка Софія Ротару до повномасштабного вторгнення активно гастролювала в Росії, а тепер все частіше реагує на ракетні удари по Києву. 23 листопада вона опублікувала лаконічну сторіс в інстаграмі.

Цього дня ворог запустив по українській столиці 31 ракету. 21 з них вдалося збити. Це ще одна масована ракетна атака на Київ, яка не лише залишила столицю без світла, води й тепла, а й забрала життя мирних українців.

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Українці в соцмережах знову кричать на весь світ про цей нещадний обстріл мирних міст, критичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Після влучання російських ракет у мирні будинки Київщини Софія Ротару опублікувала інстаграм-сторіс.

Реакція Софії Ротару та ракетні удари по Києву

То були фото з місць влучання, на яких видно дим, рятувальників і постраждалих. Станом на 17:00 кількість поранених внаслідок обстрілів зросла до 11 осіб. Також відомо про трьох загиблих, серед яких – 17-річна дівчина.

Ротару, як і раніше, залишила на фотографії дату – "Kyiv, 23.11.2022", значок українського прапора та смайл "розбите серце".



Софія Ротару відреагувала на обстріл Києва / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, подібну реакцію Ротару публікувала 17 жовтня. Тоді Київ атакували іранськими дронами. Вони влучили в київські будівлі і забрали життя мирних мешканців столиці.

Софія Ротару та повномасштабна війна в Україні