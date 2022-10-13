Сергій Лавров скаржиться, що Софія Ротару, яка нібито перебуває в Україні, в рідному селі в Чернівецькій області, не виходить на сцену вже більш як сім місяців. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ. Артистка буцімто розуміє, що зараз не час виступати.

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Чому Софія Ротару відшиває всіх замовників

Лавров запевняє, що "замовлень на Софію Ротару предостатньо". Йому нібито регулярно надзвонюють замовники, і, схоже, з Росії теж.

Мені постійно телефонують люди, які хочуть її бачити на своїх заходах. Цікавляться, як і за скільки можна запросити Софію Михайлівну. Я, чесно кажучи, навіть їй не телефоную і нічого не пропоную. Розумію, що в такий непростий час вона на сцену не виходитиме,

– поділився Сергій Лавров.

Він пояснив, що Ротару завжди була принциповою і ніколи не гналася за гонорарами.

"Якщо вона не хоче виступати, її ні за які гроші не витягнеш на сцену. "Зараз не час виступати", – каже мені в такі моменти Софія Михайлівна. "Ти не бачиш, що відбувається? Я сказала ні, не поїду", – додав ексдиректор співачки.

Крім того, за словами Лаврова, грошей у Ротару кури не клюють. За всю кар'єру вона заробила достатньо, щоб у старості братися за мікрофон лише тоді, коли хоче.

У Радянському Союзі вона була першою артисткою, інколи другою. Вони ділили пальму першості з Пугачовою. Софія Михайлівна збирала мільйони шанувальників. Не дивно, що за цей час відклала собі на безбідну старість,

– прокоментував Сергій Лавров.

Варто зауважити, що свої статки Ротару сколотила не тільки в СРСР, а й в Росії, де співала всі вісім років війни. Наприклад, у грудні 2021-го артистка виступила на "Пісні року" в Москві й обіймалася з блазнем Путіна Кіркоровим.