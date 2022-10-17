Після влучання іранськими дронами у київські будівлі, Ротару опублікувала сторіс з зруйнованим вщент будинком, де досі працюють рятувальники. Станом на 18:00 17 жовтня з-під завалів цього будинку вдалося врятувати 19 людей та котика Філю, 4 осіб зазнали травм, 3 з яких госпіталізували. Також 4 людей загинули, зокрема 59-річна жінка та молоде подружжя, яке чекало на дитину. Тіло ще одного чоловіка знайшли під завалами.

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Вона, як і раніше, залишила дату на фотографії – "Kyiv, 17.10.2022" – і залишила смайл "розбите серце".



Софія Ротару відреагувала на атаку Києва іранськими дронами / Фото з інстаграм-сторіс

Як і раніше, прихильники артистки не змогли залишити їй свої співчуття чи коментарі, адже вона давно закрила доступ до надсилання приватних повідомлень. Також її останній допис про рідне село на Буковині вона опублікувала 7 серпня.

Софія Ротару і її позиція щодо України

У 2014 році сім'я Ротару підтримувала Україну та навіть закрила свій бізнес у Ялті, проте Софія продовжувала виступати на кремлівських заходах та російських конкурсах аж до 2021 року.

У 2022 році співачка порушила мовчання лише на 5 день повномасштабного вторгнення. Вона повідомила, що перебуває в Києві й молиться за захисників.

Концертний директор Софії Ротару згодом заявив, що вона начебто завжди була аполітичною і є артисткою СРСР. Він також припустив, що зірка побоюється за гастролі в Росії.

Продюсер Леонід Дзюник повідомляв, що Ротару перебуває в США. Проте свій день народження у серпні вона зустріла в Україні та закликала донатити в благодійний фонд "БОН БОКС", який піклується про жінок з дітьми, чоловіки яких на фронті.

10 жовтня Ротару відреагувала у сторіс на масовану ракетну атаку росіян по Києву. Що цікаво, про інші міста чи події на фронті співачка рідко згадує.

За пару днів колишній директор Софії Ротару Сергій Лавров заявив, що після початку війни в Україні вона взагалі не дає концерти. За його словами, які гроші не пропонували б замовники, виступати співачка не хоче. Також близький друг Ротару Іво Бобул закликав не засуджувати співачку, адже "людям такого складу може іноді однієї присутності достатньо, навіщо говорити?".

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